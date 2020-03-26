Koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Jandarma ekiplerinin kente giriş yapan özel ve resmi araçları durdurması

112 Acil Servis ekiplerinin sürücü ve yolcuların ateşini ölçmesi Burdur'da koronavirüs tedbirleri sürüyor

BURDUR - Burdur yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler sürüyor.

İl Sağlık Müdürlüğü, emniyet ve jandarma ekiplerince kentte giriş yapan araç sürücüleri ve yolcuların ateşi ölçülüyor, ateşi yüksek çıkanlar hastaneye yönlendiriliyor.

Ayrıca ekipler, toplu taşıma araçları ve şehirler arası yolcu otobüslerinde sosyal mesafe kuralına uyumu da denetleniyor.

Burdur Belediyesince de tarihi Uzun Çarşı'da dezenfekte çalışmaları yapıldı.