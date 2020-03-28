Koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri
16 dakika önce
Otogardan görüntü Bekleyen yolcular Gişelerden görüntü Koronavirüs tedbirleri SİVAS - Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, şehirler arası otobüs seferleri iptal edildi.
Otogardan görüntü
Bekleyen yolcular
Gişelerden görüntü
Koronavirüs tedbirleri
SİVAS - Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, şehirler arası otobüs seferleri iptal edildi.
Otogarda bazı yolculara seferlerin iptal edildiği bildirildi. Bazı vatandaşlar terminalden ayrılırken, bazı vatandaşların ise bekleyişi sürüyor.
Burada alınan kararlar doğrultusunda Paşa Fabrikası Piknik ve Mesire Alanı da vatandaşların piknik yapılmasına kapatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 01:08 Kaynak: AA
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