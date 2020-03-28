Koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Otogardan görüntü

Bekleyen yolcular

Gişelerden görüntü

Koronavirüs tedbirleri

SİVAS - Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, şehirler arası otobüs seferleri iptal edildi.

Otogarda bazı yolculara seferlerin iptal edildiği bildirildi. Bazı vatandaşlar terminalden ayrılırken, bazı vatandaşların ise bekleyişi sürüyor.

Burada alınan kararlar doğrultusunda Paşa Fabrikası Piknik ve Mesire Alanı da vatandaşların piknik yapılmasına kapatıldı.