Koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ile Bitlis'in Tatvan ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı bir dizi tedbir uygulandı.

Yüksekova ilçesinde belediye ve emniyet ekipleri, ilçe merkezindeki park, bahçe, kafe, yürüyüş alanları ve mahallelerde anons yaparak mecbur olmadıkça vatandaşların dışarıya çıkmamalarını istedi.

Bazı vatandaşlara İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymadıkları gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kurallara uymayarak sahil bandı ve piknik alanlarını kullanmaya devam eden vatandaşlar hakkında işlem yapıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Van Gölü sahili ve piknik alanlarında 9 vatandaşa toplamda 3 bin 555 lira para cezası kesildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlçemizde şehir içi yolcu taşımada, yarı kapasite ve ayrık oturma kurallarına uymayan 5 minibüs sahibine ceza kesildi. Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğünce yolcu taşıyan minibüsler denetlendi. Denetimde kontrol edilen 50 araçtan 5'ine kurallara uymadığı tespit edilerek toplamda bin 960 lira cezai işlem uygulandı. İlçedeki polis ve jandarma kontrol noktalarında ise sıkı denetimler devam ediyor. Yollarda denetim seferberliği başlatan ekipler gelen yolcuların seyahat izin belgeleri ile sağlık kontrollerini yapıyor. Evlerinden çıkmamaları yönünde uyarılan araç sahiplerine 'sağlığınız için evde kalın' uyarısında bulunuluyor."

Tatvan Belediyesi ekipleri de sahil şeridi ve piknik alanlarına uyarı afişleri astı.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, yaptığı açıklamada, herkesin kurallara uymasını isteyerek, "Bu süreci sabırla kurallara uyarak aşabiliriz. Basından izliyoruz, hastalığa yakalanan hiç kimsenin yanına yakınları alınmıyor, bu kişiler özlemlerini bile telefonla giderebiliyorlar. Hatta yurt dışı kaynaklı haberlerde vefat etmeden önce yakınlarıyla telefonla veda eden kişileri görüyoruz. Böyle üzücü tablolara şahitlik etmek istemiyoruz. Bu nedenle herkesin evde kalmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.