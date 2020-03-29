Koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri
16 dakika önce
Gaziantep'te merkez Şehitkamil Belediyesi de yeni tip koronavirüs salgınınının yayılmasını önleyici tedbir çalışmalarını sürdürüyor.
Gaziantep'te merkez Şehitkamil Belediyesi de yeni tip koronavirüs salgınınının yayılmasını önleyici tedbir çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, son olarak Küçük Sanayi Sitesi ve Gaziantep Ticaret ve Endüstri Merkezi bölgelerinde kapsamlı bir dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.
Hijyen seferberliği kapsamında düzenli aralıklarla yollar, kaldırımlar, otobüs durakları, çöp konteynırları, çöp kamyonları insan sağlığına zararsız olan doğal ilaçlarla yıkanarak dezenfekte ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 04:40 Kaynak: AA
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