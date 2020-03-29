Koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Kahramanmaraş Gaziantep yolu

Uygulama noktasında araçların durdurulması

Polis tarafından yolcuların ateşinin ölçülmesi

Polislerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri ile yolculara uyarılarda bulunması

Otobüs içinde polislerin bilgilendirmlerde bulunmasıu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarında yolcuların sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak için uygulama yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı ve İlaçlama Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde halkın yoğun olarak kullandığı cadde ve meydanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

Kent girişinde polis ekipleri, şehirler arası otobüsleri durdurarak seyahat izin belgesi denetimi yaptı.

Polis tarafından araç sürücülerinin ve vatandaşların ateşi ölçülürken, zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi yönünde uyarılarda bulunuldu.

Salgından dolayı sosyal hareketliliğin azaltılması gerektiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını örnek göstererek anlatan ekipler, "Zorunlu olmadıkça lütfen evlerimizden çıkmayalım. Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi kendi izolasyonumuzu kendimiz oluşturalım. Mümkün oldukça seyahat etmeyerek evlerimizde kalalım." ifadelerini kullandı.