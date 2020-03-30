Koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri
7 saat önce
Belediye temizlik işçileri evde kal uyarısı ve alkış çalmaları Ekiplerin araçlarla konvoy halinde geçmeleri Gaziantep'te İslahiye Belediyesi temizlik ekipleri, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında farkındalık oluşturmak için "Evde kal" çağrısı yaptı.
Belediye temizlik işçileri evde kal uyarısı ve alkış çalmaları
Ekiplerin araçlarla konvoy halinde geçmeleri Gaziantep'te İslahiye Belediyesi temizlik ekipleri, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında farkındalık oluşturmak için "Evde kal" çağrısı yaptı.
Belediyeye bağlı 80 temizlik işçisi, mesaiye başladıkları Belediye Garajı'nda toplanarak öncelikle sağlık çalışanlarını alkışladı.
İşçiler daha sonra ise hep bir ağızdan "Temizlik işçileri olarak bizler sokaktayız. Sokaklarınızı temizliyoruz. Türkiye, siz de bizlere destek olarak evde kalınız" mesajını verdi.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 02:20 Kaynak: AA
Son Dakika Gaziantep'te gözetim süresi biten öğrenciler ailelerine kavuştu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında son durumu açıkladı Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti