Koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Belediye ekiplerinin Trabzon caddesinde dezenfeksiyon yapması

Ekiplerin yolları yıkaması

Tarihi kapalı çarşının dezenfeksiyonunun yapılması

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Büyükşehir Belediyesi ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir merkezinde cadde ve tarihi kapalı çarşıda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Müftülük Meydanı'ndan başlayan ekipler, Trabzon Caddesi, Atatürk Bulvarı ve tarihi Kapalı Çarşıyı köpüklü suyla yıkayarak ilaçladı.

Vefa Sosyal Destek Grubu ise kentte 10 bin 164 kişiye ulaşarak, ihtiyaçlarının giderilmesi, maaşlarının çekimi ve rehberlik gibi çeşitli hizmetler verdi.

Öte yandan, kentteki iki otel de sağlık çalışanlarının dinlenebilmeleri için ücretsiz hizmet vereceklerini açıkladı.