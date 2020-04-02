Koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri
6 saat önce
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor. Balıkesir'de şehir merkezindeki Valilik, Cumhuriyet Meydanında yoğunluğun her zamankinden çok daha az olduğu görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 01:55 Kaynak: AA
Son Dakika Beşiktaş'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 903 bin TL destek 7 gün boyunca laboratuvarda koronavirüsle baş başa kalacak Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan duygulandıran sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı