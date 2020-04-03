Koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri
6 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Ekiplerin araçlardaki vatandaşları uyarması Çocukları ile dışarda bulunan ailelerin uyarılması Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde 131 kişiye kuralları ihlal ettikleri gerekçesiyle toplamda 51 bin 352 lira para cezası kesildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Ekiplerin araçlardaki vatandaşları uyarması
Çocukları ile dışarda bulunan ailelerin uyarılması Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde 131 kişiye kuralları ihlal ettikleri gerekçesiyle toplamda 51 bin 352 lira para cezası kesildi.
İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararlar doğrultusunda da Kahramanmaraş'ta, çocukların, bebeklerin, öğrencilerin, kamuda ve özel sektörde idari izinlilerin zaruri haller dışında dışarı çıkması yasaklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kentin farklı bölgelerinde oluşturulan uygulama noktalarında denetimlerini sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 04:52 Kaynak: AA
Son Dakika Koronavirüs salgını önlemlerine aykırı yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi Kars'ta motosikletiyle karantinadaki köyünden kaçan kişi yakalandı Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu Sağlık Bakanlığı, illere göre vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı