Koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

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6 saat önce
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in doktorlara hijyen malzemesi vermesi - Fatma Şahin'in açıklaması Aile Sağlığı Merkezinin dezenfekte edilmesi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ayrıca kentteki sağlık çalışanlarına da içerisinde maske, tulum, dezenfektan ve eldiven gibi...
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in doktorlara hijyen malzemesi vermesi
- Fatma Şahin'in açıklaması
Aile Sağlığı Merkezinin dezenfekte edilmesi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ayrıca kentteki sağlık çalışanlarına da içerisinde maske, tulum, dezenfektan ve eldiven gibi ürünlerin bulunduğu sağlık seti hediye etti.
Belediye Başkanı Fatma Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle ilk etapta sağlık çalışanları için ulaşımı ücretsiz hale getirdiklerini hatırlattı.
Şimdi de sağlık çalışanlarının ihtiyacı olan malzemeleri hazırlayarak kendilerine ulaştırdıklarını aktaran Şahin, her zaman sağlık çalışanlarının yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 06:09 Kaynak: AA
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