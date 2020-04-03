Koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Van, Muş ve Bitlis'te yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında çalışma yapıldı.

Muş

Muş'ta da belediye ekipleri, dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına devam ediyor

Belediye Başkanı Feyat Asya, yaptığı açıklamada, ekiplerin düzenli olarak toplu yaşam alanlarını dezenfekte ettiğini söyledi.

Halk sağlığına öncelik tanıdıklarını ifade eden Asya, "İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreci sorunsuz bir şekilde atlatma umudu ile tüm imkanlarımızı kullanacağız. Buna göre gerekli tedbirlerimizi aldık, almaya devam ediyoruz. Bu aşamada en büyük dileğimiz ve tesellimiz vatandaşlarımızın sosyal mesafeyi korumaları. Hep birlikte bu belayı atlatacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.