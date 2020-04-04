Koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Polis ve jandarma ekiplerinin kontrol noktasındaki denetimlerinin havadan görüntüsü

Ekiplerin kontrol noktasındaki araçları durdurması

Ekiplerin gerekli kontrol ve uyarılarda bulunması

Belediye ekiplerinin ana cadde ve meydanları sabunlu suyla yıkaması

Kilis

Suriye sınırındaki Kilis'te ise kentin giriş ile çıkış noktalarında denetimler artırıldı.

Polis ve jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde, sürücüler ve yolcuların ateşleri ölçülüyor. Temassız kimlik kontrolü yapan ekipler, sokağa çıkma yasağı kapsamındaki 20 yaş altı ile 65 yaş ve üstü vatandaşları uyarıyor.

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de şehrin ana cadde ve meydanlarını sabunlu suyla yıkadı.