Koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri
6 saat önce
Vatandaşların pazar girişinde dezenfektan kullanması Pazar esnafının sebze ve meyveleri seçip poşetlere koyması Vatandaşların semt pazarlarına girişte ateşlerinin ölçülmesi Polis ekiplerinin drone ile pazar alanında denetim yapması MALATYA - Malatya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip...
Vatandaşların pazar girişinde dezenfektan kullanması
Pazar esnafının sebze ve meyveleri seçip poşetlere koyması
Vatandaşların semt pazarlarına girişte ateşlerinin ölçülmesi
Polis ekiplerinin drone ile pazar alanında denetim yapması
MALATYA - Malatya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında önlemlerini sürdürüyor.
Malatya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında önlemlerini sürdürüyor. Belediye zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge ile pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda maske takması zorunlu hale gelmesinin ardından çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 06:47 Kaynak: AA
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