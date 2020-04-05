Koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri
6 saat önce
Kent merkezindeki meydanlardan ve parklardan görüntü Malatya'da koronavirüs tedbirleriMALATYA - Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler sürüyor.
Kent merkezindeki meydanlardan ve parklardan görüntü Malatya'da koronavirüs tedbirleri
MALATYA - Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler sürüyor.
Malatya kent merkezi "evde kal" çağrısına uyulmasının etkisiyle boş kaldı.
Vatandaşların daha önce yoğunluk oluşturduğu 15 Temmuz Millet Meydanı, Soykan Meydanı ve kent merkezindeki parklar sakin günlerinden birini yaşadı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde anons yaparak vatandaşların evlerinde kalması uyarısı yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 01:06 Kaynak: AA
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