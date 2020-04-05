Koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Adıyaman'da, uygulama noktalarındaki koronavirüs salgını nedeniyle sağlık taramaları devam ediyor. Kentte, banka önlerinde polis ve zabıta ekipleri, bariyerlerle sosyal mesafe önlemi aldı. Trafik ekipleri, vatandaşların yoğun bulunduğu alanlarda sosyal mesafenin korunması için anonslarla uyarıda bulundu.