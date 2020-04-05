Koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri
6 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri Belediye ekiplerinin caddeleri ve sokakları yıkaması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri
Belediye ekiplerinin caddeleri ve sokakları yıkaması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler sürüyor. Suruç Belediyesi ekipleri, Cumhuriyet Meydanında ve caddelerde dezenfekte çalışması yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 05:53 Kaynak: AA
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