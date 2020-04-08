Koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri
6 saat önce
Pamukkale travertenleri Koçaçukur mevkisinde yüzen ördekler Görevlilerin ördeklere yem vermesi Boş sokaklar DENİZLİ - Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler sürüyor.
Pamukkale travertenleri
Koçaçukur mevkisinde yüzen ördekler
Görevlilerin ördeklere yem vermesi
Boş sokaklar
DENİZLİ - Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler sürüyor. Kentte koronavirüs nedeniyle Beyaz travertenleri, sıcak su kaynakları ve antik kentleriyle UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale ve çevresinin boş kaldığı görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 03:19 Kaynak: AA
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