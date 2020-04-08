Koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'te koronavirüs tedbirlerine devam ediliyor.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta yüksek ateş şikayetiyle hastaneye gelen 33 yaşındaki D.A, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılınca hastaneden kaçtı. D.A, bir süre sonra ise yeniden geldiği hastanede tedavi altına alındı.

Test sonuçları belli olana kadar hastanede karantina altında tutulacak olan D.A'nın tedavilerine başlandı.