Koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri
6 saat önce
Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'te koronavirüs tedbirlerine devam ediliyor.
Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'te koronavirüs tedbirlerine devam ediliyor.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta yüksek ateş şikayetiyle hastaneye gelen 33 yaşındaki D.A, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılınca hastaneden kaçtı. D.A, bir süre sonra ise yeniden geldiği hastanede tedavi altına alındı.
Test sonuçları belli olana kadar hastanede karantina altında tutulacak olan D.A'nın tedavilerine başlandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 05:37 Kaynak: AA
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