Koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

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6 saat önce
Polisin vatandaşlara uyarılarda bulunması Bir çocuğun balkondan kovayla yaptığı resmi göndermesi GAZİANTEP - Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Desteklik Polislik ekipleri, kentin yoğun olduğu yerlerde esnafı ve vatandaşları bilgilendirerek, sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıda bulundu.
Polisin vatandaşlara uyarılarda bulunması
Bir çocuğun balkondan kovayla yaptığı resmi göndermesi GAZİANTEP - Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Desteklik Polislik ekipleri, kentin yoğun olduğu yerlerde esnafı ve vatandaşları bilgilendirerek, sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıda bulundu. Özellikle kadınların kapkaç konusunda uyaran ekipler, çocuklara zeka oyunu hediye etti. Bir çocuk, balkondan kovayla Polis Haftası kapsamında yaptığı resmi ekiplere verdi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 01:09 Kaynak: AA
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