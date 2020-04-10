Koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Gıda kolilerinin hazırlandığı depo

Kolilerin hazırlanması

Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün depoya girişi ve yetkililerden bilgi alması

Başkan Güngör'ün kolileri incelemesi ve gerekli talimatları vermesi

Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile röportaj KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi berberler ve otobüs muavinlerinin de arasında olduğu toplam 10 bin kişi için kuru gıda kolisi dağıtımına başladı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi de berberler ve otobüs muavinlerinin de arasında olduğu toplam 10 bin kişi için kuru gıda kolisi dağıtımına başladı.

Merkez Dulkadiroğlu Belediyesi ise evlerine gidemeyen sağlık çalışanlarının kaldığı otelde dezenfeksiyon çalışmasında bulundu.

Andırın ilçesinde yaşayan Mehmet (65) ve eşi Sultan Tekerek (66) de Vefa Destek Grubu tarafından evlerinde teslim edilen yaşlılık maaşlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Destek Kampanyası'na bağışladı.

Mehmet Tekerek'in Altınboğa Mahallesi'nde yaşayan ablası Döndü Gümüş ise kampanyaya emekli maaşının 1000 lirasıyla destek verdi.

Maaşının geri kalanıyla da geçimlerini sağlayacaklarını aktaran Gümüş, "Devletimize, milletimize feda olsun." dedi.