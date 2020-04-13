Koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Polis ekiplerinin caddede megafonla vatandaşları uyarması

Semt pazarı girişinde polislerin vatandaşlara maske dağıtıp, ateş ölçmesi

Polisin pazar tezgahı önündeki vatandaşlara sosyal mesafe uyarısı yapması

Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara yönelik denetimlerde yasağa uymayanların uyarılması

Uyarılan gençlerin koşarak uzaklaşması Karadeniz Bölgesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Çorum'da belediye ekipleri, salgına karşı dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Kentin çeşitli noktalarında cadde ve sokakları yıkayan ekipler, iş yerlerini dezenfekte etmeye devam ediyor.

Kentte evden çıkamayanlar ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanıyor.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında maske ve eldivensiz alış veriş yapılmaması, sosyal mesafe kuralının ihlal edilmemesi için denetimlerde bulunuyor. Ekipler ayrıca, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Cadde ve sokaklarda devriye görevi yapan ekipler, megafonlarla vatandaşlara koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbir ve kurallara uyulması konusunda uyarıda bulunuyor.