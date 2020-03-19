Koronavirüs tedbirleri (2) - Son Dakika

Irak'ta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler çerçevesinde, başkent Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından cadde ve sokakların boş olduğu görüldü. Güvenlik güçleri bazı bölgelerde önlem aldı.