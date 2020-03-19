Koronavirüs tedbirleri (2) - Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri (2)
6 saat önce
Irak'ta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler çerçevesinde, başkent Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından cadde ve sokakların boş olduğu görüldü.
Irak'ta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler çerçevesinde, başkent Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından cadde ve sokakların boş olduğu görüldü. Güvenlik güçleri bazı bölgelerde önlem aldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:49 Kaynak: AA
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