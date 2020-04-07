Koronavirüs tedbirleri (2) - Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri (2)
6 saat önce
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine devam ediliyor.
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine devam ediliyor.
Adıyaman Belediyesi kent genelindeki anonslarla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mezarlıkların bugün ziyaretçiye kapatıldığını duyurdu.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri de mezarlık önünü güvenlik şeridiyle kapatarak ziyaretçilere izin vermedi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de vatandaşları sosyal mesafe ve maske takılması konusunda uyardı.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 03:52 Kaynak: AA
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