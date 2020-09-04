İstanbul'un 39 ilçesinde İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın koordinasyonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetlendi.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında gerçekleştirilen kontrollerde, ilçelerde bulunan ticari taksiler, pazar yerleri, toplu taşıma araçları, lokanta, restoran, kafe, alışveriş merkezleri gibi iş yerlerinde incelemelerde bulunuldu.

İlçelerin işlek noktalarında da maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine ilişkin denetimler gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Eyüpsultan'da gerçekleştirilen denetime Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara da iştirak etti.

Kara, öncelikle Çırçır Mahallesi'nde Kovid-19'a yakalandıktan sonra karantina süresini evlerinde tamamlayarak hastalığı atlatan bir aileye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Kara, "Evinden çıkmayan, duyarlı ve örnek vatandaşlarımıza geçmiş olsun ziyaretlerimiz devam edecek. Ben kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Çünkü en tehlikeli şey pozitif durumdayken dışarıya çıkmak ve insanların hayatını tehlikeye atmaktır." diye konuştu.

Kaymakam Kara ve beraberindekiler daha sonra Cengiz Topel Caddesi'nde bulunan esnaflarla, iş yerlerini tedbirlere uyup uymadıkları konusunda denetledi.

Sultanbeyli

Sultanbeyli'deki denetimde de ticari taksiler, pazar yerleri, toplu taşıma araçları, lokanta, restoran, kafe, kıraathane, kafeterya, çay bahçesi, internet kafeleri, berberler, alışveriş merkezleri, halı sahalar ve bilardo salonlarında incelemelerde bulunuldu.

İlçedeki denetime İlçe Kaymakamı Metin Kubilay, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dinç, İlçe Sağlık Müdürü Burak Kaya ve kurum amirleri de katıldı.

Fatih Bulvarında denetlemelere katılan Kaymakam Kubilay, vatandaşlarla sohbet ederek, koronavirüs tedbirlerine ilişkin uyarılarda bulundu.

Kubilay, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının talimatları gereği ilçe genelinde denetlemeler yapıldığını söyledi.

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde ilçe genelinde gerekli tedbirlerin uygulandığını ve denetimlerin yapıldığını aktaran Kubilay, şu bilgileri verdi:

"Sultanbeyli ilçesi olarak her türlü tedbiri almaya gayret ediyoruz. Vaka artışının en az olduğu ilçelerden birisinin Sultanbeyli olduğu açıklandı. Emeği geçen kurumlara teşekkür ediyorum. Denetlerimiz yoğun bir şekilde devam edecek. Filyasyon ekiplerimiz sahada, buna çok önem veriyoruz. Biz de belediye, emniyet ve tüm kurumlarımızla beraber sağlık teşkilatımızın yanındayız. Alınan bu tedbirler sonucunda, yenilen koronavirüs olacaktır. Hep beraber bunu başaracağımıza inanıyorum."

Çekmeköy

Çekmeköy Çavuşbaşı Caddesi'ndeki denetime İlçe Kaymakamı Adem Arslan, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Demir, belediye başkan yardımcısı ömer yazıcı da katıldı.

Çekmeköy Kaymakamı Arslan basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İçişlerdi Bakanlığımızın talimatıyla tüm illerimizde olduğu gibi çekmeköy ilçemizde de sağlık için denetim yapıyoruz. Çemeköyümüzün 21 mahallesi var. 21 mahallemizde 21 denetim ekibimizle esnaflarımızı dolaşarak uyarıyoruz, tedirlerini alıp almadıklarını kohtrol ediyorus. Eğer ısrarla tedbirlerini almamış esnafımız varsa idari işlemlerimizi uyguluyoruz. Çoğunlukla esnaflarımızın uyduğunu ve tüm tedbirlerin alındığını gördük. Çekmeköy'de esnaflarımızı ve vatandaşlarımıza duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyoruz." Öncelikli amacımız bu konuda farkındalık oluşturmak.

Tüm esnaf ve iş yerlerinin tamamı ekipler tarafından denetlenerek, kontrol edildi.