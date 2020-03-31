Koronavirüs tedbirleri devam ediyor - Son Dakika

Elazığ, Şırnak ve Kilis'te yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler sürdürülüyor.
Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında oluşturulan İl Pandemi Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda kentte koronavirüs salgınına karşı tedbirler devam ediyor.
Alınan kararlar kapsamında, polis ekiplerince yoğunluk oluşan banka, postane ve ATM önlerinde sosyal mesafenin korunması amacıyla bariyer konularak düzenleme yapıldı.
Ekipler, sıra bekleyen kişilerin alınan tedbirlere uyulması noktasında uyarılarda bulundu.
Güvenlik güçlerince şehirler arası yolda yapılan denetimlerde sürücü ve yolcuların ateşi ölçülüyor.