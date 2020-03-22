Koronavirüs tedbirleri - Halıları 130 derece buhar ile dezenfekte ediyor - Son Dakika

Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Kahramanmaraş

Elbistan Belediyesi ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, cadde ve kaldırımları köpüklü ve tazyikli suyla yıkayarak dezenfekte etti.

Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri, ilçedeki kaldırım, yol ve ara sokakları ilaçlı suyla yıkadı.

Çalışmalara Ahmet Karacabey Caddesi'nden başlayan ekipler, ilçe genelindeki cadde ve kaldırımları ilaçlı suyla yıkayıp tazyikli suyla durulama yaptı.

Halıları 130 derece buhar ile dezenfekte ediyor

Elbistan ilçesinde halı yıkamacılığı yapan bir işletmeci, koronavirüs salgınına karşı halıları 130 derece sıcaklıktaki buhar ve dezenfektan kullanarak hijyen işlemine tabi tutuyor.

İşletmeci Mustafa Heleteli, koronavirüs nedeniyle artan taleplere yetişmeye çalıştıklarını söyledi.