Koronavirüs tedbirleri - Kapıköy Sınır Kapısı geçici olarak kapatıldı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüs tedbirleri - Kapıköy Sınır Kapısı geçici olarak kapatıldı (2) - Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri - Kapıköy Sınır Kapısı geçici olarak kapatıldı (2)

6 saat önce

Koronavirüs vakalarına yönelik tedbirler kapsamında Van Kapıköy Sınır Kapısı geçici olarak kapatıldı.

Koronavirüs vakalarına yönelik tedbirler kapsamında Van Kapıköy Sınır Kapısı geçici olarak kapatıldı.

Koronavirüs tedbirleri - Kapıköy Sınır Kapısı geçici olarak kapatıldı (2)

Koronavirüs, Kapıköy, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 05:29 Kaynak: AA
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