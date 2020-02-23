Koronavirüs tedbirleri - Kapıköy Sınır Kapısı geçici olarak kapatıldı (2) - Son Dakika

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Koronavirüs tedbirleri - Kapıköy Sınır Kapısı geçici olarak kapatıldı (2)
6 saat önce
Koronavirüs vakalarına yönelik tedbirler kapsamında Van Kapıköy Sınır Kapısı geçici olarak kapatıldı. Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 05:29 Kaynak: AA
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