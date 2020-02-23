Koronavirüs tedbirleri - Kapıköy Sınır Kapısı geçici olarak kapatıldı (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüs tedbirleri - Kapıköy Sınır Kapısı geçici olarak kapatıldı (1) - Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri - Kapıköy Sınır Kapısı geçici olarak kapatıldı (1)

7 saat önce

Van Kapıköy Sınır Kapısı'ndan görüntü İran tarafına taksileri ile geçmek isteyen İranlı sürücülerin açıklaması Sınırda bekleyen taksiler VAN - Koronavirüs vakalarına yönelik tedbirler kapsamında Van Kapıköy Sınır Kapısı geçici olarak kapatıldı.

Van Kapıköy Sınır Kapısı'ndan görüntü

İran tarafına taksileri ile geçmek isteyen İranlı sürücülerin açıklaması

Sınırda bekleyen taksiler VAN - Koronavirüs vakalarına yönelik tedbirler kapsamında Van Kapıköy Sınır Kapısı geçici olarak kapatıldı. (1)

Koronavirüs tedbirleri - Kapıköy Sınır Kapısı geçici olarak kapatıldı (1)

Koronavirüs, Kapıköy, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 05:47 Kaynak: AA
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