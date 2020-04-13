Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saatliğine uygulanan sokağa... - Son Dakika

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saatliğine uygulanan sokağa...
24 dakika önce
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saatliğine uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saatliğine uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 12:06 Kaynak: AA
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