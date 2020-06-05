Koronavirüs tedbirleri kapsamında Afyonkarahisar kaplıcalarında denetim - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı kararı ile yayımlanan konaklama tesislerinde uygulanacak standartlar ve tedbirler kapsamında, Türkiye'nin termal turizm merkezi olan Afyonkarahisar'ın, şifalı sularıyla meşhur Gazlıgöl Termal Kaplıca bölgesinde denetimlere başlandı.

Gazlıgöl Havzası Termal Yatırımcılar ve İşletmeciler Derneği Başkanı Mustafa Başaran, yaptığı yazılı açıklamada, normalleşme süreci ile misafir kabulüne başlayan kaplıca işletmelerinde, Bilim Kurulunun sektörel bazda yayımladığı rehberler esas alınarak yapılan denetimlerde, kaplıca turizmi için gelen misafirlerin ve personelin sağlığının korunmasına yönelik önlemlerin gözden geçirildiğini kaydetti.

Denetlemelerin 15 günde bir yapılacağını belirten Başaran, olumsuz bir vakanın gerçekleşmemesi için gereken tüm önlemlerin alınmaya başlandığını aktardı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının ülkede görülmeye başladığı dönemden beri Gazlıgöl Termal Bölgesinde herhangi bir vakaya rastlanmadığını dile getiren Başaran, "Kaplıca işletmecileri olarak Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz himayesindeki denetimlerle ve gerekli önlemlerle vakasız bir kaplıca bölgesi olmaya devam etmeyi arzu ediyoruz." ifadesini kullandı.