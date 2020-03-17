Koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri geçici olarak durduruldu - Son Dakika
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri geçici olarak durduruldu

6 saat önce

Dünya Sağlık Örgütünce pandemi olarak nitelenen koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreyle durduruldu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri geçici olarak durduruldu, System.String[]

Dünya Sağlık Örgütünce pandemi olarak nitelenen koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreyle durduruldu.

Umumi Hıfzısıhha Kanunu kapsamında umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten, vatandaşların yakın mesafede bir arada bulunarak bulaşma riskinin artırılacağı değerlendirmesi sonrası kafe, lokanta, oyun salonları faaliyetlerini saat 00.00 itibariyle geçici süre durdurdu.

Trakya'daki işletmeciler de genelge uyarınca işletmelerini ikinci bir karara kadar kapattı.

Edirne'de kafe işletmecisi Hasan Durgut, AA muhabirine genelge gereği ve halk sağlığına katkı sunmak amacıyla kafesini ikinci bir duyuruya kadar kapattığını belirtti.

Toplum sağlığı açısından uygulamanın doğru olduğunu belirten Durgut, "İnsan sağlığı her şeyden önce geliyor. Biz işletme olarak bunun tedbirlerini aldık almaya da devam ediyoruz. Bu gece 24.00'ten sonra işletmemizi kapatıyoruz. İşletmemizin ozon temizliğini de yapıyoruz." diye konuştu.

Kahvehane işletmecisi Murat Baldıracı da alınan kararı uygun bulduklarını belirterek, 24.00 itibariyle işletmesini kapattığını kaydetti.

Tekirdağ'da internet kafe işletmeciliği yapan Harun Meral ise İçişleri Bakanlığı genelgesinin sağlık açısından yerinde olduğunu söyledi.

Kırklareli'nde kahvehane işletmecisi Hüseyin Süner ise koronavirüsün yayılmasını engellemek için alınan tedbirlere herkesin uyması gerektiğini söyledi.

Bu sorunun üstesinden en kısa sürede gelineceğine inandığını ifade eden Süner, işletmelerin geçici süreliğine kapatılmasını olumlu karşıladığını anlattı.

Genelge kapsamında tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta, kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları, çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, spa ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulma kararı alınmıştı.

İçişleri Bakanlığı, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:20 Kaynak: AA
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