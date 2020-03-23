Koronavirüs tedbirleri kapsamında çarşı merkezi köpüklü suyla yıkandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüs tedbirleri kapsamında çarşı merkezi köpüklü suyla yıkandı - Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri kapsamında çarşı merkezi köpüklü suyla yıkandı

7 saat önce

Hakkari'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, çarşı merkezi köpüklü suyla yıkandı, bazı eczanelerde şeffaf branda ve plastik cam ile bölme uygulaması başlattı.

Hakkari'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, çarşı merkezi köpüklü suyla yıkandı, bazı eczanelerde şeffaf branda ve plastik cam ile bölme uygulaması başlattı.

Kent genelindeki dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren belediyeye bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Bulvar Caddesi'ndeki kaldırım, iş yerlerinin kepenkleri ve park halindeki araçları köpüklü ve tazyikli suyla yıkadı.

"Evde kal" çağrılarının etkili olduğu kentte, polis ekipleri ekip otolarıyla vatandaşlara mecburi olmadıkça evden çıkmamaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Bazı eczanelerde de müşteri ve çalışanlar arasındaki mesafeyi korumak için şeffaf branda ve plastik cam ile bölme oluşturuldu.

Bulvar Caddesi'ndeki eczane işletmecisi İslam Zirek, yaptığı açıklamada, salgına karşı hem kendileri hem de vatandaşlar için önlem aldıklarını söyledi.

Halkın sağlığını önemsediklerini belirten Zirek, "Müşterilerle mesafeyi korumak için eczanemizde şeffaf cam ile bölme oluşturduk. Bu şekilde çözüm bulmaya çalıştık." dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında çarşı merkezi köpüklü suyla yıkandı

İtfaiye, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:51 Kaynak: AA

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