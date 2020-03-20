Son Dakika › Güncel › Koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma namazı kılınmadı - Son Dakika
Koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma namazı kılınmadı
6 saat önce
Diyanet İşleri Başkanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, Çorum, Tokat, Kastamonu ve Amasya'da da camilerde cuma namazı kılınmadı.
Diyanet İşleri Başkanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, Çorum, Tokat, Kastamonu ve Amasya'da da camilerde cuma namazı kılınmadı.
Tokat
Diyanet İşleri Başkanlığı genelgesi doğrultusunda cuma namazına ara verilmesi kararı gereğince Tokat'ta camilere uyarı yazıları asıldı.
Kentin tarihi camilerinden Ali Paşa Camisi'nin kapısına da yetkililer tarafından, "Koronavirüs sebebiyle camimiz cuma ve cumartesi günleri kapalıdır." yazısı asıldı.
Camide namaz kılmak için gelenler, yazıyı okuduktan sonra geri döndü.
İl Müftülüğünce de kentte, camilerin cemaatle namaza kapalı olduğu anonsu yaptırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:30 Kaynak: AA
Son Dakika Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle hava kirliliği azaldı, binlerce bebeğin hayatı kurtuldu Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 253'e çıktı Çin Kızıl Haç Başkanı'ndan İtalya'ya uyarı: Çok gevşek bir karantina politikanız var