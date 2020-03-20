Koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma namazı kılınmadı - Son Dakika
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma namazı kılınmadı

17 dakika önce

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kırıkkale ve Kayseri'de cuma namazı kılınmadı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kırıkkale ve Kayseri'de cuma namazı kılınmadı.

Kırıkkale'de Merkez Nur Camisi ve Külliyesi'ne cuma namazını kılmak için gelen vatandaşlar, caminin kapalı olduğunu görünce geri döndü.

Bazı vatandaşlar ise caminin giriş kısmında öğle namazını kılarak camiden ayrıldı.

Cami imamı okunan ezanın ardından hoparlörden yaptığı konuşmada, "Öğle namazını kılıp milletimizin karşı karşıya kaldığı bu salgın hastalıktan korunması için dua edelim. Allah bizleri, milletimizi ve tüm insanlığı bu ve benzeri hastalıklar ile musibetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Kayseri

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kayseri'de de cuma namazı kılınmadı.

Merkez Melikgazi ilçesinde bulunan Hunat ve Bürüngüz camilerine cuma namazını kılmak için gelen vatandaşlar, caminin kapalı olduğunu görünce geri döndü.

Camiye gelen vatandaşlardan Cengiz Boran, gazetecilere cuma namazının iptal olduğunu bildiğini belirterek, "Öğle namazını tek başıma kılmak için camiye geldim ancak cami kapalıydı. Gidip evde kılacağım artık." dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma namazı kılınmadı

Koronavirüs, Kırıkkale, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:58 Kaynak: AA

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