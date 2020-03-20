Koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma namazı kılınmadı - Son Dakika
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma namazı kılınmadı

6 saat önce

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Diyarbakır, Mardin ve Elazığ'da cuma namazı kılınmadı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Diyarbakır, Mardin ve Elazığ'da cuma namazı kılınmadı.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de cuma namazını kılmak için gelen vatandaşlar caminin kapalı olduğunu görünce geri döndü.

Çınar ilçesinden cuma namazını kılmak için Ulu Cami'ye gelen Nuri Eren, 5. Harem-i Şerif olduğu için burada namaz kılmaya önem verdiklerini söyledi.

Ulu Cami imamı okunan ezanın ardından cami hoparlöründen yaptığı konuşmada, vatandaşların namazı evde kılmasını ve bu sürecin atlatılması için dua etmelerini istedi.

Alınan kararın yerinde olduğunu vurgulayan Eren, "Biz bu karara uyacağız. Büyüklerimiz, liderimiz ne derse ona uyacağız. Devletimiz ne karar alsa biz uyacağız." ifadelerini kullandı.

Her cuma namaz için tarihi Ulu Camiye geldiğini belirten Tarık Anazay, "Bu cuma da geldim, cami kapalı, üzüldüm. Ama ne yapalım. Caminin kapalı olması belki daha hayırlıdır. Tedbir iyidir." dedi.

Mescitte namaz kıldırmak isteyen imama izin verilmedi

Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde bulunan Errahman mescidinde cuma namazı kılınmak istendi.

Mescide gelen güvenlik güçleri ile namaz kıldırmak isteyen imam arasında görüşme gerçekleştirildi. Namaz kıldırmak isteyen imama polisler izin vermedi.

Ezanın okunmasının ardından imam mescidi kapattı. Mescide cuma namazı kılmak için gelen vatandaşlara da polisler gerekli uyarıda bulundu.

Mardin

Mardin'de koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma namazı kılınmadı. Merkez Artuklu ilçesinde Fuat Yağcı Camisi'ne gelenler caminin kapalı olduğunu görünce geri döndü.

Vatandaşlardan Mehmet Ali Uğurlu, namaz kılamamanın derin üzüntüsünü yaşadıklarını, ancak sağlık için bunun gerekliliğinin bilincinde olduklarını aktardı.

Devletin aldığı önlemleri desteklediklerini aktaran Uğurlu, "İnşallah tez zamanda bu bela milletimiz, ülkemiz üzerinden gider." dedi.

Elazığ'da da camilere cuma namazını kılmak için giden vatandaşlar geri döndü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma namazı kılınmadı

Koronavirüs, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 06:05 Kaynak: AA

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