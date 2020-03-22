Koronavirüs tedbirleri kapsamında fırınlar dezenfekte edildi - Son Dakika

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında fırınlar dezenfekte edildi
6 saat önce
Fırında yapılan dezenfekte çalışmasından görüntüler Ardahan'da fırınlar dezenfekte edildiArdahan'da da Kovid-19 tedbirleri kapsamında, kentteki fırınlar dezenfekte edildi.
Fırında yapılan dezenfekte çalışmasından görüntüler Ardahan'da fırınlar dezenfekte edildi
Ardahan'da da Kovid-19 tedbirleri kapsamında, kentteki fırınlar dezenfekte edildi.
Belediye ekiplerince, resmi kurumların yanı sıra, fırın ve diğer iş yerlerinde de dezenfekte çalışması yürütüldü.
Fırıncı Turgay Avşar, vatandaşların yoğunlukla geldiği fırınların dezenfekte edilmesinin önemli olduğunu belirterek, "Bugün biz de bu işlemi başarıyla gerçekleştirdik. Amacımız vatandaşımızı bu virüsten korumaktır. Herkes üzerine düşeni yaparsa mücadelemiz daha kolay olur." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 02:56 Kaynak: AA
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