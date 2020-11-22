Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika

İstanbul'da korona virüs ile mücadelede tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci günü saat 20.00 itibariyle başladı.

İçişleri Bakanlığınca korona virüs ile mücadele kapsamında Türkiye genelinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması için genelge gönderilmişti. Genelge doğrultusunda, 81 ilde dün akşam saat 20.00 itibariyle başlayan kısıtlama bu sabah 10.00 itibariyle sona ermişti. Tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın ikinci günü, yarın sabah 05.00 itibariyle sona erecek.

(Yunus Emre Şeker - Furkan Tan/İHA)