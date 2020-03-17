Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapanan umuma açık mekanlar denetleniyor - KONYA - Son Dakika

Konya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca faaliyetleri geçici süreyle durdurulan bazı işletmeler zabıta ekiplerince denetleniyor.

Kent merkezinde Kovid-19 önlemleri çerçevesinde, İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca bazı işletmeler açılmadı.

Karatay Belediyesi Zabıta ekipleri ise merkezdeki kapatılan umuma açık mekanları denetledi, genelgeye uymayan iki çayhaneye tebligatta bulundu.

"İki işletmenin (çayhane) açık olduğunu tespit ettik"

Zabıta Müdür Zeki Gökmenoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent merkezinde alınan önlemler çerçevesinde faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması hakkında işletme sahiplerine tebligatta bulunduklarını söyledi.

Genelgeye ilçede genel anlamda uyulduğunu anlatan Gökmenoğlu, "Umuma açık istirahat ve eğlence işletmelerinin kapalı tutulmasıyla ilgili gerekli denetimleri yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Kahvehane statüsündeki iki işletmenin (çayhane) açık olduğunu tespit ettik. Bununla ilgili gerekli tebligatı yaptık, kapatmaları konusunda uyarıda bulunduk. Gün içinde gerekli kontrolleri yapılacak. Yine açık olduğu tespit edilirse kapatacağız, gerekli cezai işlem uygulanacak." dedi.

Gökmenoğlu, 6 ekiple yapılan denetimlerin, genelge süresince devam edeceğini kaydetti.

"Bize de yol göründü, sağlık olsun"

Vatandaşlardan Hasan Acar ise devletin aldığı tedbirleri yerinde bulduğunu belirterek, insan sağlığının herşeyden önce geldiğini vurguladı.

Alınan tedbirlere vatandaşların harfiyen uyması gerektiğine işaret eden Acar, "Böyle olması çok güzel. Çayhanenin yasak kapsamında olduğunu bilmiyordum. Şimdi ekipler işletmeye gerekli uyarıda bulundu. Bize de yol göründü, sağlık olsun." diye konuştu.

Çayhanede vakit geçiren Abdülkadir Çakır da denetimleri yerinde bulduğunu kaydederek, "Burada oturmaya bir süre ara vereceğiz. Alınan karara uyulması insan sağlığı için önemli. Biz vatandaşların da üzerine düşeni yapması gerekiyor. Artık bu süreci evde hanım ve çocuklarla televizyon izleyerek geçireceğiz." ifadesini kullandı.