Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapanan umuma açık mekanlar denetleniyor - KONYA - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapanan umuma açık mekanlar denetleniyor - KONYA - Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapanan umuma açık mekanlar denetleniyor - KONYA

6 saat önce

Konya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca faaliyetleri geçici süreyle durdurulan bazı işletmeler zabıta ekiplerince denetleniyor.

Konya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca faaliyetleri geçici süreyle durdurulan bazı işletmeler zabıta ekiplerince denetleniyor.

Kent merkezinde Kovid-19 önlemleri çerçevesinde, İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca bazı işletmeler açılmadı.

Karatay Belediyesi Zabıta ekipleri ise merkezdeki kapatılan umuma açık mekanları denetledi, genelgeye uymayan iki çayhaneye tebligatta bulundu.

"İki işletmenin (çayhane) açık olduğunu tespit ettik"

Zabıta Müdür Zeki Gökmenoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent merkezinde alınan önlemler çerçevesinde faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması hakkında işletme sahiplerine tebligatta bulunduklarını söyledi.

Genelgeye ilçede genel anlamda uyulduğunu anlatan Gökmenoğlu, "Umuma açık istirahat ve eğlence işletmelerinin kapalı tutulmasıyla ilgili gerekli denetimleri yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Kahvehane statüsündeki iki işletmenin (çayhane) açık olduğunu tespit ettik. Bununla ilgili gerekli tebligatı yaptık, kapatmaları konusunda uyarıda bulunduk. Gün içinde gerekli kontrolleri yapılacak. Yine açık olduğu tespit edilirse kapatacağız, gerekli cezai işlem uygulanacak." dedi.

Gökmenoğlu, 6 ekiple yapılan denetimlerin, genelge süresince devam edeceğini kaydetti.

"Bize de yol göründü, sağlık olsun"

Vatandaşlardan Hasan Acar ise devletin aldığı tedbirleri yerinde bulduğunu belirterek, insan sağlığının herşeyden önce geldiğini vurguladı.

Alınan tedbirlere vatandaşların harfiyen uyması gerektiğine işaret eden Acar, "Böyle olması çok güzel. Çayhanenin yasak kapsamında olduğunu bilmiyordum. Şimdi ekipler işletmeye gerekli uyarıda bulundu. Bize de yol göründü, sağlık olsun." diye konuştu.

Çayhanede vakit geçiren Abdülkadir Çakır da denetimleri yerinde bulduğunu kaydederek, "Burada oturmaya bir süre ara vereceğiz. Alınan karara uyulması insan sağlığı için önemli. Biz vatandaşların da üzerine düşeni yapması gerekiyor. Artık bu süreci evde hanım ve çocuklarla televizyon izleyerek geçireceğiz." ifadesini kullandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapanan umuma açık mekanlar denetleniyor - KONYA

İçişleri Bakanlığı, Karatay, Zabıta, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:13 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı Koronavirüs önlemleri neticesinde kafeler kapatılırken, sokaklar boş kaldı Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi
Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü         
11:05
İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete "online mesafede kalma" çağrısı: İşlemleri internet üzerinden yapalım         
10:36
Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı         
10:29
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Stok sıkıntısı yaşanmayacak Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Stok sıkıntısı yaşanmayacak         
10:15
Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi         
09:58
Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor         
09:36
Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı         
09:34
Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı         
09:24
Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak         
09:21
Evlerinin yandığını gören kahraman anne, alevlerin arasına dalarak minik kızını kurtardı Evlerinin yandığını gören kahraman anne, alevlerin arasına dalarak minik kızını kurtardı         
09:00
Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı         
00:42
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde         
00:01
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi         
23:51
Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus, koronavirüse yakalandı Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus, koronavirüse yakalandı         
23:44
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü koronavirüsle ilgili eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü koronavirüsle ilgili eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek         
23:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 20:40:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapanan umuma açık mekanlar denetleniyor - KONYA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]