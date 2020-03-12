Koronavirüs tedbirleri kapsamında okulları tatil edilince üniversiteliler terminallere akın etti - Son Dakika
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında okulları tatil edilince üniversiteliler terminallere akın etti

6 saat önce

Üniversitelerin koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 hafta tatil edilmesinin ardından, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde şehirlerarası otobüs terminalinde yoğunluk yaşandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında okulları tatil edilince üniversiteliler terminallere akın etti, System.String[]

Üniversitelerin koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 hafta tatil edilmesinin ardından, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde şehirlerarası otobüs terminalinde yoğunluk yaşandı.

İlk, orta ve liselerin 16 Mart'tan itibaren bir hafta, üniversitelerin ise 3 hafta tatil edileceğinin açıklanmasıyla, tatili memleketlerinde geçirmek isteyen Onyedi Eylül Üniversitesinde eğitimlerini sürdüren öğrenciler, otobüs firmalarına akın etti.

Öğrenciler, firmaların şehirlerarası otobüs terminalindeki yazıhanelerinin önünde bilet alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Balıkesir, Bandırma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:18 Kaynak: AA
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