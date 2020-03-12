Koronavirüs tedbirleri kapsamında sığınmacılara sağlık taraması yapılıyor - Son Dakika
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında sığınmacılara sağlık taraması yapılıyor

6 saat önce

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın birçok ülkesine yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Edirne'deki Avrupa'ya gitmeye çalışan sığınmacılar sağlık taramasından geçiriliyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sığınmacılara sağlık taraması yapılıyor, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın birçok ülkesine yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Edirne'deki Avrupa'ya gitmeye çalışan sığınmacılar sağlık taramasından geçiriliyor.

UMKE ekiplerince Pazarkule-Kastanies Sınır kapıları arasındaki tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda bekleyişlerinin 14'üncü gününe giren sığınmacıların vücut ısıları termal ve elektronik cihazlarla ölçülüyor.

Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk günden bu yana alanda çalışma yaptıklarını söyledi.

Hem çevre hem de halk sağlığı ile ilgili hususlara büyük özen gösterildiğini belirten Kalkan, "Ekiplerimiz sahayı düzenli şekilde her gün dezenfekte ediyor. Bunlara ilaveten çadırlarda kalan sığınmacılardan ateşi yüksek olabilecek hastalar var mı yok mu anlamında kontrolü UMKE ekiplerimiz yürütmekte. Ayrıca sığınmacıların beklediği alanda aşılama ve poliklinik hizmetleri çalışmalarımız yapılmaktadır." diye konuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa, Edirne, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:10 Kaynak: AA
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