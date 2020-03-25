Son Dakika › Güncel › Koronavirüs tedbirleri kapsamında Tahran'dan eyalet dışına çıkışlar yasaklandı - Son Dakika
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Tahran'dan eyalet dışına çıkışlar yasaklandı
6 saat önce
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Tahran'dan eyalet dışına çıkışlar yasaklandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:14 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi