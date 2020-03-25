Koronavirüs tedbirleri kapsamında Tahran'dan eyalet dışına çıkışlar yasaklandı - Son Dakika
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında Tahran'dan eyalet dışına çıkışlar yasaklandı

6 saat önce

İran'ın başkenti Tahran'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler kapsamında akaryakıt tankerleri ile güvenlik güçleri ve sağlık personeline ait olanlar haricindeki tüm araçların eyalet dışına çıkışları yasaklandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Tahran'dan eyalet dışına çıkışlar yasaklandı, System.String[]

İran'ın başkenti Tahran'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler kapsamında akaryakıt tankerleri ile güvenlik güçleri ve sağlık personeline ait olanlar haricindeki tüm araçların eyalet dışına çıkışları yasaklandı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, Tahran Vali Yardımcısı Muhammed Takizade, "Akaryakıt tankerleri ile yardım, hizmet, güvenlik ve polis araçları haricindeki tüm araçların eyalet dışına çıkışları yasaklanmıştır." dedi.

Yasak kapsamında eyaletin giriş ve çıkış noktalarında konuşlanacak polisler tarafından denetimler yapılcağını belirten Takizade, "Daha fazla güce ihtiyaç duyulursa silahlı kuvvetlere bağlı birimlerden de faydalanılacak." ifadesini kullandı.

Takizade ayrıca yasağı ihlal edenlere yönelik para cezası ve caydırıcı önlemler uygulanabileceğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, sabahki Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, Koronoyla Ulusal Mücadele Kurulu'nda kısıtlamaların artırılması yönünde karar alındığını ve hazırlanan planın öğleden sonra yürürlüğe gireceğini belirtmişti.

Ruhani, "Halk yarından itibaren daha fazla kısıtlamalara karşı hazırlıklı olmalıdır." demişti.

Hükümet Sözcüsü Ali Rebii de Ruhani'nin yeni seyahatlerin ve şehirlerden çıkışların yasaklanması talimatını verdiğini ancak kentlerden çıkabilme iznine sahip kişilerin niteliklerinin de yayımlanacak yönetmelikte duyurulacağını aktarmıştı.

Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:46 Kaynak: AA

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