Koronavirüs tedbirleri kapsamında TBMM'ye ziyaretçi yasağı 30 Nisan'a kadar uzatıldı - Son Dakika

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında TBMM'ye ziyaretçi yasağı 30 Nisan'a kadar uzatıldı
7 saat önce
Koronavirüs tedbirleri kapsamında TBMM'ye ziyaretçi yasağı 30 Nisan'a kadar uzatıldı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında TBMM'ye ziyaretçi yasağı 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 11:32 Kaynak: AA
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