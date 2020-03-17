Koronavirüs tedbirleri kapsamında umuma açık mekanlar kapandı - Son Dakika
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında umuma açık mekanlar kapandı

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreyle durdurulması kapsamında Üsküdar'da zabıta ekipleri kafe ve lokantaları kontrol ederek tebligatta bulundu.

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İçişleri Bakanlığı genelgesi ile koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreyle durdurulması kapsamında Üsküdar'da zabıta ekipleri kafe ve lokantaları kontrol ederek tebligatta bulundu.

Umumi Hıfzısıhha Kanunu kapsamında, vatandaşların yakın mesafede bir arada bulunarak bulaşma riskinin artırılacağı değerlendirmesi sonucu kafe, lokanta, oyun salonlarının faaliyetlerinin Türkiye genelinde saat 00.00 itibarıyla geçici süreyle durdurulması üzerine tedbir alındı.

İstanbul Üsküdar'da belediye zabıta ekipleri, polis ekipleri ile birlikte Çengelköy sahilinde bulunan kafe ve lokantaları kontrol etti.

Alınan önlemler kapsamında faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması hakkında mekan sahipleri ile tek tek görüşerek tebligatta bulunan zabıta ekipleri daha sonra Çengelköy'den ayrıldı.

Trakya bölgesindeki işletmeciler de genelge uyarınca işletmelerini ikinci bir karara kadar kapattı.

Edirne'de kafe işletmecisi Hasan Durgut, AA muhabirine genelge gereği ve halk sağlığına katkı sunmak amacıyla kafesini ikinci bir duyuruya kadar kapattığını söyledi.

Durgut, "İnsan sağlığı her şeyden önce geliyor. Biz işletme olarak bunun tedbirlerini aldık almaya da devam ediyoruz. Bu gece 24.00'ten sonra işletmemizi kapatıyoruz. İşletmemizin ozon temizliğini de yapıyoruz." diye konuştu.

Kahvehane işletmecisi Murat Baldıracı da alınan kararı uygun bulduklarını belirterek, 24.00 itibariyle işletmesini kapattığını kaydetti.

Tekirdağ'da internet kafe işletmeciliği yapan Harun Meral ise İçişleri Bakanlığı genelgesinin sağlık açısından yerinde olduğunu söyledi.

Kırklareli'nde kahvehane işletmecisi Hüseyin Süner ise koronavirüsün yayılmasını engellemek için alınan tedbirlere herkesin uyması gerektiğini söyledi.

Bu sorunun üstesinden en kısa sürede gelineceğine inandığını ifade eden Süner, işletmelerin geçici süreliğine kapatılmasını olumlu karşıladığını anlattı.

İçişleri Bakanlığı, Üsküdar, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:14 Kaynak: AA
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