Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni akademik yıla başladılar - Son Dakika

Beykent Üniversitesinin akademik yıl açılış töreni, üniversitenin Ayazağa- Maslak Yerleşkesinden online olarak gerçekleştirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştiren tören, öğrenciler tarafından online takip edildi.

Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman, törende yaptığı açılış konuşmasında uzaktan eğitim sistemleri hakkında bilgi verdi. Çalışmalara geçtiğimiz bahar döneminde başladıklarını ifade eden Prof. Dr. Murat Ferman, 'Geçtiğimiz dönem ilk 5 hafta normal olarak bahar döneminde derslerimizi sürdürdük. Ülkemizdeki 207 üniversite arasından, uzaktan eğitimi en yetkin şekilde gerçekleştiren 6 üniversiten biri olduk. Yükseköğretim Kalite Kurulunun bununla ilgili yapacağı ölçmelerde, esas alacağı ölçme aracını geliştirmesi konusunda referans ve fikirlerine başvurduğu 6 üniversiteden biriyiz. Bu dönemde 3 bin 851 ders açıyoruz. Komşumuz bazı yerleşkeleri düşündüğümüzde 5-10 katı gibi olağanüstü büyüklüklerden bahsediyoruz' dedi.