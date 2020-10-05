Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni akademik yıla başladılar - Son Dakika

Beykent Üniversitesinin akademik yıl açılış töreni, üniversitenin Ayazağa- Maslak Yerleşkesinden online olarak gerçekleştirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştiren tören, öğrenciler tarafından online takip edildi.
Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman, törende yaptığı açılış konuşmasında uzaktan eğitim sistemleri hakkında bilgi verdi. Çalışmalara geçtiğimiz bahar döneminde başladıklarını ifade eden Prof. Dr. Murat Ferman, 'Geçtiğimiz dönem ilk 5 hafta normal olarak bahar döneminde derslerimizi sürdürdük. Ülkemizdeki 207 üniversite arasından, uzaktan eğitimi en yetkin şekilde gerçekleştiren 6 üniversiten biri olduk. Yükseköğretim Kalite Kurulunun bununla ilgili yapacağı ölçmelerde, esas alacağı ölçme aracını geliştirmesi konusunda referans ve fikirlerine başvurduğu 6 üniversiteden biriyiz. Bu dönemde 3 bin 851 ders açıyoruz. Komşumuz bazı yerleşkeleri düşündüğümüzde 5-10 katı gibi olağanüstü büyüklüklerden bahsediyoruz' dedi.'BİR ÖĞRETİM ELEMANINA 25 ÖĞRENCİ DÜŞÜYOR? Öğretim elemanı sayısının bine yaklaştığına dikkat çeken Prof. Dr. Ferman, 'Bine yaklaşan öğretim elemanımızla öğrenci başına öğretim elemanı sayımızı 25'e indirdik. Bir öğretim elemanına 25 öğrenci düşüyor. Bu Amerika'da bile nadiren görülen bir avantaj ve özellik. Yarın durum müsaitleştiğinde hemen sınıflara girmeye de hazırız. Daha evvel genel akademik kurullarımızda konuşulduğu üzere aslında öğretim üyelerimizin daha çok fedakarlık göstereceği bir döneme girdik. Uzaktan eğitimi yapmış olmak için değil gerçekten bu kulvarda uluslararası standartların gösterdiği bütün askeri koşulların da ötesinde Beykent farkıyla daha iyiyi yapmanın kararlılığı, iradesi ve hazırlığı içerisindeyiz' diye konuştu.Rektör Ferman açılış konuşmasının ardından fakülte ve yüksekokullara birincilikle yerleşen öğrencilere plaketlerini takdim etti. Törenin ardından Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Can Polat Eyigün, 'Covid-19: Merak Ettiklerimiz' başlıklı ilk dersi verdi.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 15:52 - Kaynak: DHA
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