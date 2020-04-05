Koronavirüs tedbirleri - Karşıyaka Çarşısı'na giriş çıkış kısıtlandı - Son Dakika

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Koronavirüs tedbirleri - Karşıyaka Çarşısı'na giriş çıkış kısıtlandı
6 saat önce
İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki vatandaşların en yoğun olarak bulunduğu Karşıyaka Çarşısı'na giriş çıkışlar kısıtlandı.
İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki vatandaşların en yoğun olarak bulunduğu Karşıyaka Çarşısı'na giriş çıkışlar kısıtlandı. Karşıyaka ilçesi Kemalpaşa Caddesi üzerinde bulunan tren ve vapur bağlantısının sağlandığı noktaların başında gelen Karşıyaka Çarşısındaki vatandaş yoğunluğu nedeniyle tedbirler artırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 03:06 Kaynak: AA
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