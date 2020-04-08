Koronavirüs tedbirleri nedeniyle ziyaretçi sayısının azaldığı göle kuşlar akın etti - Son Dakika

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Koronavirüs tedbirleri nedeniyle ziyaretçi sayısının azaldığı göle kuşlar akın etti
6 saat önce
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle ziyaretçi sayısının azaldığı göle kuşlar akın etti.
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle ziyaretçi sayısının azaldığı göle kuşlar akın etti
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 04:41 Kaynak: DHA
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