Koronavirüs tedbirleri - Polis ekipleri vatandaşları uyardı - Son Dakika

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Koronavirüs tedbirleri - Polis ekipleri vatandaşları uyardı
7 saat önce
Polis ekiplerinin şehir merkezinde gezerek araçtan anons yapmaları Sakarya'da polisler vatandaşlara "evde kal" çağrısında bulunduSakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri, ekip otosundan yaptıkları anonslarla vatandaşlarla zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları çağrısında bulundu.
Polis ekiplerinin şehir merkezinde gezerek araçtan anons yapmaları Sakarya'da polisler vatandaşlara "evde kal" çağrısında bulundu
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri, ekip otosundan yaptıkları anonslarla vatandaşlarla zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları çağrısında bulundu.
Ekipler, ayrıca polis arabasının üzerinde bulunan led ekrandan "#EvdeHayatVar", "#EvdeKalSakarya", "#EvdeKalTürkiye" ve "#BirlikteBaşaracağız" yazılarını paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:58 Kaynak: AA
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