Koronavirüs tedbirleri - Polis ekipleri vatandaşları uyardı - Son Dakika
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Koronavirüs tedbirleri - Polis ekipleri vatandaşları uyardı

7 saat önce

Polis ekiplerinin şehir merkezinde gezerek araçtan anons yapmaları Sakarya'da polisler vatandaşlara "evde kal" çağrısında bulunduSakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri, ekip otosundan yaptıkları anonslarla vatandaşlarla zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları çağrısında bulundu.

Polis ekiplerinin şehir merkezinde gezerek araçtan anons yapmaları Sakarya'da polisler vatandaşlara "evde kal" çağrısında bulundu

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri, ekip otosundan yaptıkları anonslarla vatandaşlarla zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları çağrısında bulundu.

Ekipler, ayrıca polis arabasının üzerinde bulunan led ekrandan "#EvdeHayatVar", "#EvdeKalSakarya", "#EvdeKalTürkiye" ve "#BirlikteBaşaracağız" yazılarını paylaştı.

Koronavirüs tedbirleri - Polis ekipleri vatandaşları uyardı

Sakarya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:58 Kaynak: AA

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