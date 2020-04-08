Koronavirüs tedbirleri - Süryani kilisesi ibadete ve ziyarete kapatıldı - Son Dakika

Süryani Kadim Metropolitliği Kilisesinin içi ve dışından görüntüler

ADIYAMAN - Adıyaman'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kiliselde ayin yapılmadı. Adıyaman ve Çevre İller Süryani Kadim Metropolitliği Kilisesi'nde, Süryani cemaatine ait ibadet yeri hem ibadete hem de ziyarete kapatıldı.