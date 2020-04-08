Koronavirüs tedbirleri - Süryani kilisesi ibadete ve ziyarete kapatıldı - Son Dakika

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Koronavirüs tedbirleri - Süryani kilisesi ibadete ve ziyarete kapatıldı
6 saat önce
Süryani Kadim Metropolitliği Kilisesinin içi ve dışından görüntüler ADIYAMAN - Adıyaman'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kiliselde ayin yapılmadı.
Süryani Kadim Metropolitliği Kilisesinin içi ve dışından görüntüler
ADIYAMAN - Adıyaman'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kiliselde ayin yapılmadı. Adıyaman ve Çevre İller Süryani Kadim Metropolitliği Kilisesi'nde, Süryani cemaatine ait ibadet yeri hem ibadete hem de ziyarete kapatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 05:14 Kaynak: AA
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