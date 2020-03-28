Koronavirüs tedbirleri - TUNUS - Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri - TUNUS
6 saat önce
Tunus'ta, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 18 Mart'ta açıklanan kısmi sokağa çıkma yasağının ardından, başkent Tunus'un Banzart bölgesindeki cadde ve sokakların boş olduğu görüldü.
Tunus'ta, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 18 Mart'ta açıklanan kısmi sokağa çıkma yasağının ardından, başkent Tunus'un Banzart bölgesindeki cadde ve sokakların boş olduğu görüldü. Tunus güvenlik güçleri, kararın uygulanmasını sağlamak için önlemler aldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 09:12 Kaynak: AA
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